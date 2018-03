PT decide encampar projetos para taxar grandes fortunas Após encontro entre o presidente nacional do PT, deputado estadual Rui Falcão (SP), e integrantes da bancada na Câmara, o partido decidiu nesta terça-feira que encampará no Congresso a votação de projetos que estabelecem a taxação das grandes fortunas. De acordo com o líder da legenda na Casa, José Guimarães (CE), esse foi o caminho encontrado pela sigla para financiar os projetos de mobilidade urbana sugeridos pela presidente Dilma Rousseff.