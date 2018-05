PT de MG pede explicação a prefeito que apoia 'Dilmasia'

Ferraz alegou que a população da cidade, de 14,7 mil pessoas, apoia as gestões estadual e federal e defende a continuidade. O prefeito, na ocasião, assinou convênio com o governo do Estado para receber R$ 250 mil para asfaltamento de uma área rural do município do Vale do Jequitinhonha - símbolo do lançamento do programa Fome Zero no primeiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

O diretório estadual petista considerou a disposição manifestada pelo prefeito de apoio ao governador tucano como uma questão "inadmissível para qualquer filiado do PT". A Executiva Estadual determinou o prazo de 15 dias para que Ferraz esclareça as declarações à direção do partido. Procurado, o prefeito não foi localizado.