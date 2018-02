PT dá suplência a PR e PCdoB vai cobrar vice

A vaga de suplente foi oferecida publicamente ao PCdoB em reunião da Executiva estadual do PT em 17 de maio. O presidente do PT-SP, Emídio de Souza, disse hoje que Suplicy fez o oferecimento de maneira informal.

Questionado sobre qual será a posição do PCdoB na chapa, Emídio e Padilha lembraram que cada candidato a senador tem dois suplentes. Eles não garantiram, no entanto, o lugar dos comunistas em uma das suplências nem disseram se o PR fica com a primeira ou com a segunda vaga. "É igual Copa do Mundo, escalação completa só uma hora antes do jogo", brincou Padilha. O prazo final para o anúncio da chapa é a próxima segunda-feira (30).