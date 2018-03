PT critica viagem de senadores à Venezuela

SÃO PAULO - O Partido dos Trabalhadores (PT) criticou, em nota, a viagem de senadores brasileiros à Venezuela para visitar presos políticos no país. "A visita da comitiva acarretou um incidente, explorado politicamente, na tentativa frustrada de comprometer o Itamaraty com os lamentáveis episódios", afirma a nota, assinada pelo presidente do PT, Rui Falcão.

A nota afirma ainda que os oposicionistas criaram um "factóide". O grupo era liderado pelo presidente do PSDB, Aécio Neves. "O PT reitera sua defesa dos princípios do respeito à soberania e da não-intervenção em assuntos internos de outros países.

Além de Aécio, a comitiva de senadores barrada em Caracas contava ainda com Aloizio Nunes (PSDB), Cássio Cunha Lima (PSDB), Ronaldo Caiado (DEM), Agripino Maia (DEM) e Sérgio Petecão (PSD).