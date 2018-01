PT critica PSDB e fala 'em falta do que fazer' Partido dos Trabalhadores (PT) criticou nesta quinta, 26, a intenção do PSDB de tentar levar à Justiça a carta enviada, no último dia 23, pela presidente Dilma Rousseff aos servidores federais. Em mensagem postada via twitter, o comando do PT nacional afirmou que a ação é "falta do que fazer". "Na falta do que fazer, PSDB quer levar mensagem de Natal de Dilma à Justiça", diz a mensagem.