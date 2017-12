PT critica Ana Maria Braga em seu site A apresentadora Ana Maria Braga, do programa Mais Você, da TV Globo, foi criticada em artigo publicado no site do PT. O texto escrito pela secretária estadual do partido em São Paulo, Angélica Fernandes, critica o fato de a apresentadora ter se vestido de preto no programa da última segunda-feira, como se estivesse de luto pela vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições do último domingo. Porém, o artigo não dá dados concretos para a conclusão a que chegou. O texto diz que "a apresentadora da Rede Globo de Televisão apresentou o seu programa matinal vestida de preto. Não sei se foi intencional, mas durante todo o processo eleitoral a apresentadora apresentou-se como uma feroz defensora da mudança do comando do Brasil". Ana Maria Braga, segundo o artigo, "nunca mencionou diretamente sua preferência, mas nem precisava, pois ao levar sempre em seu programa muitos daqueles ´indignados´ com os escândalos, já anunciava que o país precisaria de outro presidente". O artigo cita ainda outra artista da emissora: "Foi assim que se apresentou, por exemplo, Cristiane Torloni e outros artistas proibidos pela mesma emissora de participar de qualquer ato eleitoral este ano".