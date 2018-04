PT convoca vigília a favor de Lula e pressiona Cármen Lúcia

O PT vai convocar seus militantes para uma vigília pernamente em favor do ex-presidente Lula em São Bernardo do Campo e ainda insiste em uma pressão à ministra Cármen Lúcia para ela pautar as ações sobre prisão após segunda instância a tempo de impedir uma prisão do petista.

+++Bloco de esquerda na Câmara avalia que decisão do STF causa insegurança jurídica

+++Defesa de Lula diz que decisão do STF 'viola a dignidade da pessoa humana'

Após se reunir com Lula na sede de seu instituto em São Paulo, aliados que conversaram com a imprensa criticaram a presidente do STF por não pautar as ações diretas de constitucionalidade (ADC), que poderiam inverter o placar do julgamento, e colocar em análise apenas o habeas corpus de Lula, negado em sessão que se estendeu até a madrugada de hoje.

O deputado Paulo Pimenta (PT-RS) acusou Cármem Lúcia de perseguição política a Lula. "Enquanto ela não pauta as ações, ela cria uma instabilidade institucional que é extremamente prejudicial para a democracia e para o País, por opção dela", declarou. Para o deputado, Cármen resiste em não pautar as ações para sustentar interesses da Operação Lava Jato. "O STF está sendo impedindo de exercer uma maioria por uma decisão absolutamente política."

O governador do Piauí, Wellington Dias, também cobrou pautar as ações para garantir o direito de réus responderem a seus processos em liberdade, e não apenas Lula. "Tivemos uma manobra que impediu a votação das ADCs que colocam uma posição sobre a presunção de inocência", afirmou.

Já o presidente do PT em São Paulo e pré-candiato ao governo estadual, Luiz Marinho, afirmou que haverá uma vigília peemamente de militantes em São Bernardo do Campo e manifestações em outros Estados para chamar a atenção de Cármen Lúcia. "É um processo de protesto permanente para chamar a atenção à responsabilidade da presidente do Supremo", declarou. "Exigimos e pedimos que o Supremo seja supremo de fato."

O PT, junto com aa frentes Brasil Popular e Povo sem Medo, vai organizar uma vigília nesta sexta-feira para acompanhar Lula a partir de sua residência até à sede do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, onde um ato com o ex-presidente está programado para as 18 horas.