PT convoca deputados para reforçar campanha de Dilma

Como se trata de um período já de recesso branco no Congresso, sem votações marcadas, os organizadores esperam que cerca de 100 dos cerca de 310 deputados da base participem do jantar com Dilma da casa do deputado Eunício Oliveira (PMDB-CE). No mesmo dia, à tarde, haverá mais uma movimentação de campanha com a inauguração, em Brasília, do comitê de Dilma e do candidato a vice-presidente na chapa, deputado Michel Temer (PMDB-SP), presidente da Câmara.

O líder do governo na Casa, deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), afirmou que esse comitê será o principal da campanha da petista, que também terá um outro em São Paulo. "Dilma fala para o Brasil e não só para São Paulo", afirmou o líder. O comitê está sendo montado em um prédio alugado no setor central de Brasília, próximo à sede do PT. Vaccarezza afirmou que, até o início da propaganda eleitoral na TV, a tônica da campanha de Dilma será a realização de atividades de rua, buscando o contato direto com o eleitor.