PT contesta DEM e Serra por propaganda política

De acordo com o PT, o DEM desrespeitou as regras de propaganda partidária, que deve servir para divulgar exclusivamente o programa e a proposta política de um partido e não fazer a promoção de um candidato. O PT observa que Serra nem poderia ter aparecido no programa do DEM porque não é filiado ao partido. O PT também ressalta que a propaganda eleitoral ainda não é permitida nesse período de pré-campanha.

No programa transmitido em rede nacional de rádio e de televisão, o deputado Paulo Bornhausen, líder do DEM na Câmara, fez uma introdução. Ele afirmou que 2010 será um ano decisivo para o País e que propostas sérias e realistas merecem apoio. Em seguida, apareceu Serra dizendo que, nos últimos 25 anos, o povo brasileiro alcançou muitas conquistas, mas que "o Brasil pode ser muito mais do que é hoje".