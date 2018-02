PT consegue pôr aliado para relatar CPI das ONGs O PT emplacou ontem um aliado na relatoria da CPI das ONGs. Na mesma sessão que confirmou o senador Inácio Arruda (PC do B-CE) como relator, foi escolhida, por acordo, a senadora tucana Lúcia Vânia (GO) à vice-presidência da comissão, que será presidida por Raimundo Colombo (DEM-SC). Ontem, relator e presidente decidiram solicitar servidores e apoio técnico da Controladoria-Geral da União. Arruda e Colombo também visitarão o procurador-geral da República, Antonio Fernando de Souza, e o ministro da Justiça, Tarso Genro. "Vamos pedir aos ministérios dados sobre repasse de verbas a Organizações Não-Governamentais", disse Arruda. A CPI pretende investigar as ONGs que receberam recursos do governo de 2002 a 2006. A oposição tentará alongar o prazo de apuração para 2007.