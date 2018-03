PT consegue a relatoria da CPI do Cachoeira

A comissão, que reúne deputados e senadores, terá ainda outros dois titulares do PT: Cândido Vaccarezza (SP) e Paulo Teixeira (SP) e três suplentes: Doutor Rosinha (PR), Luiz Sérgio (RJ) e Sibá Machado (AC).

Odair Cunha tem trânsito no Palácio do Planalto e com a bancada da Câmara. O ex-líder do governo na Câmara, deputado Vaccarezza, era um dos cotados, mas não tinha a simpatia do Planalto, nem da maioria da bancada. Ao entrar na reunião o deputado Paulo Teixeira afirmou que, apesar de cotado, não assumiria o cargo, porque já é o relator do projeto de mudança no Código Civil.

Apesar de cotado, Vaccarezza tinha muitos críticos na bancada. Petistas consideraram que a indicação do ex-líder seria uma sinalização de que poderia haver um "acordão" entre os demais partidos da base em torno das investigações da CPI. Vaccarezza é visto com desconfiança por setores do PT, por conta da proximidade com a cúpula do PMDB. Ele mantém também livre trânsito com outras lideranças partidárias.

Hoje, às 19h30, em sessão do Congresso, será lida a lista com os nomes dos 15 deputados e 15 senadores que comporão a CPI. A comissão será instalada amanhã. O presidente já indicado pelo PMDB será o senador Vital do Rego (PB).