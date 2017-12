PT confirma data da convenção nacional para 23 de junho O PT confirmou para o dia 23 de junho a realização de sua convenção nacional, que dá início à campanha do partido para as próximas eleições. Na data, deverá ser oficializado o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva para disputar a reeleição, assim como o nome que ocupará a vice-Presidência na chapa. Na mesma data, o partido anunciará suas alianças nacionais para as eleições. De acordo com nota divulgada no site do partido, a convenção será realizada no Minas Brasília Tênis Clube, na capital federal. A expectativa da sigla é de que cerca de 3.500 pessoas compareçam ao evento, entre elas candidatos para as eleições estaduais, ministros, prefeitos, governadores, parlamentares, dirigentes petistas e representantes de partidos que se coligarão com o PT.