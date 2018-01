PT condena acusações 'sem prova' de delator

Em nota divulgada nesta tarde, a assessoria de imprensa do PT afirmou que o partido recebe apenas doações legais e que as declarações do ex-gerente da Petrobrás Pedro Barusco "não apresentam provas ou sequer indícios de irregularidades e, portanto, não merecem crédito", assinala o texto.

Em sua delação premiada, o ex-gerente afirmou que a sigla recebeu cerca de US$ 200 milhões de propinas entre 2003 e 2013 do esquema de desvios que se instaurou na estatal petrolífera.

Veja abaixo a íntegra da nota:

"A assessoria de imprensa do PT reitera que o partido recebe apenas doações legais e que são declaradas à Justiça Eleitoral. As novas declarações de um ex-gerente da Petrobrás, divulgadas hoje, seguem a mesma linha de outras feitas em processos de "delação premiada" e que têm como principal característica a tentativa de envolver o partido em acusações, mas não apresentam provas ou sequer indícios de irregularidades e, portanto, não merecem crédito. Os acusadores serão obrigados a responder na Justiça pelas mentiras proferidas contra o PT.

Assessoria de imprensa do PT"