PT comemora pesquisa em SP, tucanos acham estranho A petista Marta Suplicy disse estar grata ao eleitorado pela alta de 7 pontos na pesquisa Ibope, na qual atingiu 41% das intenções de voto. "Fico agradecida pela manifestação de apoio e carinho. Vamos continuar apresentando nossas propostas", disse a petista, num rápido comentário feito por meio de sua assessoria. Otimista, o coordenador da campanha, deputado Carlos Zarattini, afirmou que o resultado não interfere na estratégia. "Vamos sempre trabalhar pelo maior número de votos possível, mas sabemos que uma eleição em São Paulo nunca se decidiu no primeiro turno." A campanha tucana não tinha explicações ontem para a perda de 5 pontos de Alckmin. "Não é o que temos sentido nas ruas", reagiu o coordenador da campanha, deputado Edson Aparecido. Os alckmistas consideram não ter havido nenhum fato político relevante para a queda de Alckmin (de 31% para 26%) e a subida da adversária petista. Por enquanto, não muda nada na estratégia de campanha, diz Aparecido. Alckmin continua concentrando visitas em redutos petistas. O candidato do PP, Paulo Maluf, se disse "muito satisfeito" com o resultado na pesquisa, em que manteve os mesmos 9% da anterior, divulgada em julho. "Agora, vai começar o horário de TV e minha campanha vai deslanchar . Estarei no segundo turno", comentou Maluf, que está tecnicamente empatado com o prefeito Gilberto Kassab (DEM), que tem 8%. Procurado para comentar o resultado, o prefeito não respondeu. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.