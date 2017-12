PT comemora 27 anos e programa festa em Salvador O Partido dos Trabalhadores (PT), do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, comemora 27 anos de fundação em fevereiro. Para celebrar, a legenda preparou uma programação que inclui desde festa popular a reunião do Diretório Nacional. Também está previsto o lançamento do 3º Congresso Nacional, marcado para julho, além de um jantar com o presidente e um seminário internacional. As comemorações do aniversário do PT serão divididas entre os próximos dias 9 e 10. Em homenagem à vitória de Jacques Wagner na eleição para o governo da Bahia, o partido escolheu Salvador como palco das festividades. De acordo com o site da legenda, Wagner "pôs fim a décadas de domínio carlista e se transformou em uma das mais importantes conquistas do partido nessas quase três décadas de existência". Com exceção da festa popular, todos os eventos acontecerão no hotel Othon Palace, na praia de Ondina. As atividades começam na manhã do dia 9, com um seminário internacional sobre os desafios da esquerda latino-americana e caribenha, organizado pela Secretaria de Relações Internacionais do PT. À noite, no mesmo dia, haverá um jantar para cerca de 500 pessoas. No dia seguinte, acontecem a reunião do Diretório Nacional e o lançamento do 3º Congresso do partido. A reunião será restrita aos dirigentes e convidados. A festa popular programada para encerrar as comemorações será realizada no complexo de lazer Parque Atlântico-Espaço Sideral e deve atrair cerca de 5 mil convidados.