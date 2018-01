PT coleta assinaturas para CPI sobre cartel no metrô

O objetivo, segundo nota emitida à imprensa pela assessoria do PT, é investigar a responsabilidade e/ou a omissão de agentes públicos e políticos no processo. Além disso, eles pretendem investigar se há relação entre essas denúncias e o incêndio ocorrido no dia 9 de julho do ano passado que destruiu documentos do metrô.

Paralelo a essa coleta, a bancada busca assinaturas para que seja permitida a tramitação de uma sexta CPI na casa, já que pelo regimento interno são permitidas apenas cinco CPIs funcionando simultaneamente, número já preenchido.

Segundo o líder do PT, Luiz Claudio Marcolino, o partido já tem um pedido de CPI protocolado para apurar esse caso desde outubro de 2011, no entanto, a previsão de instalação é para maio de 2014. "O Ministério Público e o Tribunal de Contas do Estado não apuraram nada apresentado a eles. Essa é uma denúncia grave e deve ser apurada pela Assembleia", afirmou o parlamentar.