PT cogitou formar grupo maior contra 'blocão' do PMDB

Mesmo assim, setores do PT chegaram a fazer cálculos e concluíram que, se necessário, poderiam buscar outros partidos da base - PSB, PDT, PCdoB, PV, PMN e outras legendas menores -, e com elas formar outro bloco com um número maior de deputados. A reação mostra a guerra fria existente entre PT e PMDB pela hegemonia de poder na Casa e no governo da futura presidente Dilma Rousseff. Pressionados, os partidos-satélites do PMDB sinalizaram o desembarque do blocão.

"Quiseram (o PMDB) colocar a faca no nosso pescoço, mas eles não têm força para isso. Nós concluímos que o melhor era trabalhar dentro dos partidos e deixar o PMDB com a brocha na mão. O bloco durou apenas algumas horas. Agora, o PMDB terá de vir conversar conosco em outros termos", disse um dirigente petista, que participou de diversas reuniões do governo. Na avaliação feita da cúpula petista, o PMDB não teria como concretizar o bloco com tantos interesses diferentes de cada partido. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.