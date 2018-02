PT cobiça vaga de Matilde Ribeiro O PT fluminense cobiça a Secretaria da Igualdade Racial, vaga com a saída de Matilde Ribeiro. O presidente do partido no Rio, Alberto Cantalice, disse que o PT apoiará "indicação de consenso" em articulação no movimento negro local. Os nomes fortes, contudo, segundo ele, são de antigos militantes do PT, como a ex-ministra Benedita da Silva. Oficialmente, o nome deve ser indicado pelo movimento social, não pelo PT, que só dará apoio.