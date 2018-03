PT chama Guerra de 'jagunço' e Serra de 'hipócrita'

"Além de mentir, Dilma Rousseff omite. Esconde que, em 32 meses, apenas 10% das obras listadas no PAC foram concluídas - a maioria tocada por Estados e municípios. Cerca de 62% dessa lista fantasiosa do PAC - 7.715 projetos - ainda não saíram do papel", afirmou o senador.

"O que mais salta aos olhos é a hipocrisia do candidato de PSDB, José Serra, que ao mesmo tempo em que afirma estar ''concentrado no trabalho'' e que ''não vai entrar nenhum bate-boca eleitoral de baixaria'', usa o presidente do seu partido como um verdadeiro jagunço da política para divulgar uma nota daquele teor", diz a nota petista.

Berzoini e Dutra afirmam que Guerra está desequilibrado e fez críticas de forma "desqualificada, vil, caluniosa e grosseira para com a ministra Dilma Rousseff, o que merece repúdio de todos".

"A nota revela o desespero por que passa a oposição brasileira, incapaz de produzir um programa de governo que sensibilize os corações e as mentes dos brasileiros", afirma o texto. "O PT reafirma que pretende fazer um debate de propostas e projetos, em alto nível, que permita ao povo brasileiro escolher o caminho mais adequado ao nosso país."

A guerra entre PT e PSDB teve início depois que Guerra, em entrevista à revista "Veja", afirmou que o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) "não se realizou" e que o partido iria acabar com o projeto.

Dilma, por sua vez, entrou na polêmica, ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Vale do Jequitinhonha (MG). "Nós estamos aqui justamente inaugurando uma obra concreta e real que todos vocês sabem que existe e que está aqui ao lado", afirmou. "Vira e mexe querem acabar com algum programa do governo Lula. Em 2006, foi a época que eles queriam acabar com o Bolsa-Família. Agora o objetivo é acabar com obras como essa que estamos inaugurando."

A liderança tucana reagiu, em nota assinada pela senadora Marisa Serrano (PSDB-MS), dizendo que o discurso não passava de "artimanha do PT". Também em nota, o presidente do PT, Ricardo Berzoini, afirmou que o PSDB estava "descontrolado" por não ter um projeto para apresentar ao País na próxima disputa eleitoral.