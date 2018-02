PT chama Dilma e candidatos de 'construtores do futuro'

Estão no local o presidente interino do PMDB, senador Valdir Raupp (PMDB-RO), o vice-presidente Michel Temer, além de representantes do PcdoB, PRB, PP, PSD, PROS e PDT. O PTB, que anunciou ontem que não iria fazer parte da aliança com Dilma, não está presente.

Vaia

A única vaia ouvida no início do ato ocorreu no momento do anúncio da presença do presidente do PSD, Gilberto Kassab. Ele está sendo assediado pelo PSDB e pelo PMDB para fechar acordo para apoiar os candidatos do partido em São Paulo.