PT busca palanques com ‘dissidentes’ peemedebistas

BRASÍLIA - A cúpula do PT tentará fechar aliança com os “dissidentes” do PMDB, montando palanques estaduais com rebeldes para a eleição presidencial de 2018. O primeiro da lista é o líder do partido no Senado, Renan Calheiros (AL), que não se cansa de atacar o governo de Michel Temer e já admitiu afinidade com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Até agora, os petistas não têm qualquer plano B para o caso de Lula não poder disputar o Palácio do Planalto. Réu na Lava Jato, o ex-presidente corre esse risco se for condenado em segunda instância e virar “ficha-suja”.

“Seria escandaloso tentar impedir uma candidatura do campo popular sem prova concreta”, reagiu o senador Lindbergh Farias (PT-RJ), um dos petistas mais combativos no Congresso Nacional. “A eleição de 2018 seria uma farsa. Se isso ocorrer, podem se preparar porque vamos endurecer.”

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O apoio a uma possível candidatura de Ciro Gomes (PDT) também não anima o PT. “Ciro tem pés de barro. Ele não aguenta a campanha”, disse um dirigente do partido, numa reunião, ao lembrar do temperamento explosivo do ex-ministro.