PT busca alianças regionais para Dilma Rousseff

O presidente nacional do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), vai começar logo após o carnaval uma maratona de viagens pelo País, para dar início à negociação de alianças para a eleição presidencial de 2010. Além de abrir o diálogo com as direções nacionais dos principais partidos da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o PT quer evitar que dificuldades de composição nos Estados prejudiquem a obtenção de apoio à candidatura da chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff. A ideia é traçar um diagnóstico da relação regional do PT com aliados e detectar pontos de conflito. Para completar o plano, o PT fala em montar também uma agenda de eventos para Dilma nos Estados, fora do horário de expediente. Entre as regiões consideradas problemáticas estão Minas Gerais e Rio Grande do Sul. O primeiro é local de nascimento de Dilma. O segundo, seu berço político. O plano petista tem explicação. Na última eleição, o ex-governador Orestes Quércia (PMDB) apoiou o prefeito Gilberto Kassab (DEM) em troca de vaga para o Senado. De quebra, garantiu ao governador José Serra (PSDB) apoio do PMDB paulista para disputar o Planalto. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.