PT avalia riscos nos ‘segredos do passado’

Apenas um dos atuais integrantes da executiva do PT chegou a exercer cargo na direção nacional do partido na mesma época em que Silvinho, como é conhecido, lembrou um petista.

A maior preocupação quanto a um eventual depoimento de Pereira é em relação a ex-integrantes do governo Luiz Inácio Lula da Silva e ao próprio ex-presidente, alvo de investigações da Lava Jato e do Ministério Público Estadual.

Embora tivesse pouco poder de decisão, Silvinho teve papel fundamental nas negociações com partidos aliados e com alas do PT para a composição do primeiro governo de Lula. A mando do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, Pereira controlava o mapa de cargos e acompanhava de perto as negociações e conhecia os critérios para nomeações em ministérios e estatais.

Segundo pessoas que tiveram acesso a Silvinho nos últimos dias, o ex-dirigente petista está inconformado com o depoimento do lobista Fernando Moura, que envolveu o ex-dirigente em nomeações para a direção da Petrobrás e disse que o ex-petista recebeu mensalmente dinheiro do esquema – um “cala-boca”. Aos poucos interlocutores, Pereira afirma que Moura está mentindo. No restaurante da família, onde trabalha como cozinheiro, em Osasco, parentes disseram que Silvinho está afastado desde que seu nome surgiu na Lava Jato.