PT avalia recurso contra aliança com DEM em Dourados A decisão do diretório do PT de Dourados (MS) de aprovar ontem a coligação com o DEM para disputar a eleição para prefeito na cidade está sendo contestada por uma ala do diretório estadual. Contrário ao acordo, o grupo encaminhou recurso à Secretaria Nacional de Organização do PT. Segundo a assessoria do Diretório Nacional, o pedido deve ser encaminhado à Executiva Nacional, que dará a palavra final sobre a coligação.