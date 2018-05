PT 'assume defesa incondicional da Petrobras' A Comissão Executiva Nacional do PT saiu em defesa da Petrobras, em nota oficial, na tarde desta quinta-feira, após reunião em São Paulo. Na resolução, o partido "assume a defesa incondicional da Petrobras" e afirma que a estatal é no momento "atacada pelos mesmos que, no passado, chegaram a mudar seu nome para Petrobrax e tentaram privatizá-la".