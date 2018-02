PT arma ofensiva na luta pela presidência da Câmara O candidato à presidência da Câmara, deputado Marco Maia (PT-RS), e o comando da campanha petista estão em uma operação ofensiva para tentar evitar a candidatura do líder do PR, deputado Sandro Mabel (GO), ao cargo. Maia e os deputados petistas Arlindo Chinaglia (SP), Odair Cunha (MG) e o futuro líder da bancada na Câmara, Paulo Teixeira (SP), vão se reunir hoje à noite, em São Paulo, com o deputado Valdemar Costa Neto (PR-SP). Apesar de não ser o presidente do partido, Valdemar tem grande poder sobre a bancada do PR.