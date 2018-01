PT aprova vice do PCdoB para chapa de Mercadante O PT e o PCdoB fecharam hoje a coligação para as eleições ao governo do Estado de São Paulo. O candidato do PT, Aloizio Mercadante, terá como vice na chapa a ex-secretária de Esportes da capital e atual presidente estadual do PCdoB, Nádia Campeão, segundo aprovação da convenção estadual do partido realizada neste domingo. O encontro nacional está marcado para o próximo dia 29, quinta-feira, e pela lei até sexta todos os partidos têm que estar posicionados. "A Nádia tem uma longa trajetória política e será a primeira vez que teremos uma mulher na composição da chapa", afirmou Mercadante. "A Nádia valoriza a participação da mulher na política e é campeã até no nome", brincou, referindo-se ao sobrenome da aliada. Mercadante salientou que o PT e o PCdoB têm mais de 30 anos de convivência e militância política e que, por isso, a união dos dois partidos neste momento será fundamental para a campanha. "O partido tem uma relação estratégica para o PT em todos os momentos", disse, acrescentando que o PT também já fechou com o PL em São Paulo e que está dialogando com o PSB e outras legendas. "Vamos continuar nos aliando com outros partidos. Vamos continuar abertos à possibilidade de alianças no Estado", afirmou. Até o momento, a base é formada pelo PT, PL e PCdoB. De acordo com Nádia, além do PT, o PMDB de Orestes Quércia também a sondou para compor a chapa, mas os entendimentos do PCdoB com o PT são prioritários, segundo explicou. "Ontem, houve a convenção do PMDB e o partido tinha proposto tanto a coligação quanto a possibilidade de indicação para o Senado ou para vice-governador", disse. "Com o convite do candidato Mercadante, a nós só coube aceitar com muita satisfação", finalizou.