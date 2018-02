PT aprova seu Código de Ética Depois de adiar duas vezes a votação, o diretório nacional petista aprovou seu Código de Ética. O documento define critérios para a atuação de filiados, vedando práticas como caixa 2 nas campanhas e as filiações em massa. À frente da comissão que elaborou o texto, o secretário-geral do PT, deputado José Eduardo Martins Cardozo, disse que foram aprovadas algumas alterações no conteúdo preliminar, a maioria pouco significativa. "Conseguimos manter praticamente tudo o que estava lá." A versão final do documento, segundo ele, ficará pronta nos próximos dias.