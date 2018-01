PT apresentará Dilma na TV como 'mulher que faz' O programa do PT que irá ao ar hoje à noite em cadeia nacional de rádio e TV apresentará a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, como uma mulher que faz, embora sem usar esse rótulo. Preocupado com a imagem de Dilma, ainda desconhecida do grande público, o partido quer mostrar sua candidata à Presidência como a gerente da equipe, que tem capacidade administrativa, mas também se aflige com os problemas sociais.