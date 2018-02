PT aperta cinto, mas mantém festa para Lula

Com uma dívida de R$ 27,7 milhões, herdada da campanha de Dilma, o PT está no vermelho e planeja uma festa mais modesta do que no ano passado, quando comemorou três décadas e realizou seu 4.º Congresso.

A cúpula do PT pretende fazer ali um afago a Lula, devolvendo-lhe o título de presidente de honra do partido. Embora ele ainda mantenha suspense sobre a sua presença, os dirigentes do partido prometem convencê-lo a comparecer, retornando a Brasília 40 dias após passar a faixa presidencial para Dilma. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.