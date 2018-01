PT anuncia que Sibá Machado e José Guimarães integrarão Comissão Especial do impeachment

BRASÍLIA - A liderança do PT na Câmara confirmou nesta sexta-feira, 4, que indicará os líderes do governo, José Guimarães (CE), e do partido na Casa, Sibá Machado (AC), para integrarem a Comissão Especial que vai elaborar parecer sobre o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Ontem, o Estado já havia adiantado alguns nomes da sigla que integrarão o colegiado.

Além de Sibá e Guimarães, o PT deverá indicar os deputados Carlos Zarattini (SP), Wadih Damous (RJ), Paulo Teixeira (SP), Paulo Pimenta (RS), Arlindo Chinaglia (SP) para o colegiado, conforme apurou a reportagem. Os nomes só devem ser confirmados oficialmente após reunião da bancada na manhã da próxima segunda-feira, 7, às vésperas do prazo final para os partidos indicarem seus membros.

O presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ), estabeleceu que as legendas indiquem seus representantes até às 14 horas de segunda-feira. Os 65 membros da Comissão serão eleitos durante sessão extraordinária convocada pelo peemedebista para segunda-feira, às 18 horas. No dia seguinte, o colegiado deverá ser instalado e, em 48 horas, deverá eleger presidente e relator.

Outros partidos. Até agora, já anunciaram oficialmente seus membros PPS, Solidariedade (SD), PSOL e PCdoB. O PPS indicará o deputado Alex Manente (SP). O SD indicará os parlamentares Arthur Maia (BA) e Paulinho da Força (SP), aliados de Cunha. O PCdoB, por sua vez, indicará a líder do partido na Câmara, deputada Jandira Feghali (RJ), enquanto PSOL, Ivan Valente (SP).

O PSDB anunciou apenas dois dos seis representantes a que terá direito: os líderes do partido na Câmara, Carlos Sampaio (SP), e da Minoria, Bruno Araújo (PE). Os outros quatro integrantes só deverão ser anunciados na segunda-feira. Outros partidos como DEM, PSB, PMDB e PSD também só devem anunciar oficialmente seus indicados na segunda-feira.

Embora também só anunciem oficialmente na segunda-feira, o Broadcast Político apurou que o PSB deverá indicar os deputados Fernando Bezerra Filho (PE) e Luiza Erundina (SP) para duas das quatro vagas que terá direito na comissão especial. Já o PDT indicará os deputados Afonso Motta (RS) e Dagoberto (MS).