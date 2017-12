PT anuncia na segunda quem disputará governo de São Paulo O Partido dos Trabalhadores (PT) realizará prévia, neste domingo, em todo o Estado, para definir se a cabeça de chapa da legenda nas eleições ao governo de São Paulo ficará com a ex-prefeita Marta Suplicy ou com o senador Aloizio Mercadante. A direção da sigla está orientando os Diretórios Municipais a iniciarem a apuração imediatamente após o fim das votações, para que o nome do candidato petista seja conhecido já no dia seguinte (segunda-feira, dia 8). Como o adversário do PT neste pleito, o tucano José Serra, está liderando com larga vantagem as pesquisas de intenção de voto, os petistas acreditam que é fundamental definir logo o nome de seu concorrente para tentar reduzir a vantagem do ex-prefeito na corrida ao Palácio dos Bandeirantes. A prévia será realizada das 9 às 17 horas, em votação secreta e com cédulas de papel, em 524 dos 645 municípios do Estado. São Paulo possui o maior número de filiados da legenda e cerca de 197 mil petistas estão aptos a votar em Marta ou Mercadante neste domingo. Esta é quarta prévia que a sigla realiza para definir a candidatura ao Palácio dos Bandeirantes. A primeira delas ocorreu em 1994. Ao comentar este processo interno de decisão, o secretário geral da legenda em São Paulo, vereador João Antônio, ironiza os tucanos: "Os nossos filiados têm participação direta nas decisões do partido, diferente do que ocorre com os tucanos, onde as decisões são tomadas por alguns poucos caciques." Os concorrentes Marta Suplicy e Aloizio Mercadante garantem que têm a maioria dos votos para a disputa com José Serra no Estado. O senador petista, inclusive, chegou a divulgar pesquisa telefônica realizada pelo Instituto Opinião, dizendo que ele tem uma vantagem sobre a ex-prefeita de mais de 10% nas intenções de voto dos filiados. Marta não divulgou nenhuma pesquisa, mas também está confiante na vitória, em razão das costuras políticas que fez em todo Estado. Hoje e amanhã, os dois têm agenda lotada, em visitas a diretórios considerados estratégicos, como os de Suzano e São Bernardo do Campo. Eles votam, no domingo, no mesmo local, no diretório zonal de Pinheiro, na Rua Cardeal Arcoverde 1903, mas em horários diferentes. Mercadante às 10 horas e Marta às 14 horas.