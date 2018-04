PT ainda paga dívidas de ex-tesoureiro Delúbio Soares

A metade dessa herança do ex-secretário se refere a empréstimos contraídos no Banco Rural e no BMG. Os outros R$ 14 milhões são de uma dívida com a Coteminas, relativa à compra de camisetas para a campanha eleitoral de 2004. O problema já foi maior. Em 2005, a dívida do PT superava R$ 50 milhões. De lá para cá, o partido quitou parte das dívidas, entre elas um leasing com o Banco do Brasil, para a compra de computadores.

Apesar da redução, o rombo ainda é exageradamente grande, admite o sucessor de Delúbio na secretaria, Paulo Ferreira. ?O partido ainda gasta além da conta?, reclama o tesoureiro. Ferreira ressalta que a saúde financeira do PT já é melhor que a de 2005: ?O partido tem hoje uma situação funcional ajustada.? Ainda de acordo com suas explicações, a dívida foi inteiramente renegociada e o partido só gasta o que pode pagar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.