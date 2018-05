PT afasta prefeita acusada de matar vereador em AL

"Nós decidimos pelo afastamento provisório, até que sejam concluídas a investigações sobre o crime. Até porque, temos que respeitar a presunção da inocência", afirmou Joaquim Brito, presidente do Diretório Estadual do PT em Alagoas.

"Por enquanto, a prefeita vem sendo apontada apenas como acusada. Caso a acusação seja confirmada, a expulsão será definitiva, mas se ela for inocentada, deverá voltar a fazer parte do partido", acrescentou.

Investigações

Brito disse ainda o partido vai acompanhar as investigações, através de seu corpo jurídico. Para o líder petista, o trabalho da Polícia Civil de Alagoas, em prender os acusados pela morte do vereador uma semana depois do crime, é extremamente positivo.

No entanto, para Brito, "essa celeridade deveria ser usada também para desvendar mais de 4 mil processos sem autoria material e intelectual, que estão amontoados nas delegacias de polícia do Estado".

"A celeridade é correta, mas é preciso que seja uma regra e não a exceção", acrescentou o presidente do PT em Alagoas. "Por que até agora, a Polícia Civil de Alagoas não teve a coragem de apontar os mandantes do assassinato do estudante Fábio Acioly, que foi espancado, torturado e queimado vivo?", questionou Brito.

Segundo ele, o partido acredita na prefeita, mas se sentiu mais à vontade com o afastamento dela, até que a acusação seja confirmada.