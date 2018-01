PT afasta líder da invasão da Executiva do partido A Executiva do Partido dos Trabalhadores informou que afastou Bruno Maranhão, da Comissão Executiva Nacional do partido e da Secretaria Nacional de Movimentos Populares. Ele liderou ontem a invasão do Movimento de Libertação dos Sem-Terra (MLST) à Câmara dos Deputados. Segundo o partido, direção ouvirá os esclarecimentos de Maranhão para deliberar sobre o caso assim que ele for posto em liberdade. Ele foi preso após o término da depredação. Filho de família de usineiros pernambucanos, Maranhão estudou Engenharia, mas não exerceu a profissão: ainda estudante, alinhou-se à resistência armada contra a ditadura, nos anos 60. Passou pelo clandestino PCB e pelo Partido Comunista Brasileiro Revolucionário (PCBR). Ele também participou de ações armadas e, com o AI-5, caiu na clandestinidade, sendo obrigado a morar nos chamados ?aparelhos?. Acabou exilado no Chile e, depois, na França. Maranhão só retornou ao País em 1979, com a anistia, e ajudou a fundar o PT, em 1980. Presidiu o PT de Pernambuco de 1983 a 1985. Maranhão foi um dos idealizadores do congresso que deu origem ao MLST, no ano de 1997, em Brasília. No início o movimento atuava apenas no Nordeste, especialmente Pernambuco, Estado de origem de seu líder máximo, Bruno Maranhão. Mas hoje, de acordo com informações da coordenação nacional, a organização tem força em 7 Estados - Bahia, Alagoas, Rio Grande do Norte, Minas, Tocantins, Goiás e São Paulo.