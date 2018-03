PT admite traições a Temer se Sarney vencer no Senado A cúpula do PT considera ?muito difícil? a eleição de Tião Viana (PT-AC) à presidência do Senado e não descarta a possibilidade de traições na Câmara, caso o senador José Sarney (PMDB-AP) vença a disputa, na segunda-feira. A avaliação foi feita ontem, na primeira reunião do ano da Executiva Nacional do PT, embora oficialmente o discurso seja o da coesão. ?Lamentavelmente o voto é secreto?, afirmou o presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP). ?Deveria ser aberto, para assegurar a posição partidária.? Ainda assim, Berzoini disse ter ?total convicção? de que os deputados do PT cumprirão o acordo com o PMDB e votarão em Michel Temer (PMDB-SP) para a presidência da Câmara. Viana esteve ontem na sede do PT e pediu à Executiva que o ajude a conquistar votos na seara tucana. O petista vai se reunir hoje com o presidente do PSDB, senador Sérgio Guerra (PE), e com o líder do partido no Senado, Arthur Virgílio (AM), que já manifestaram aval a Sarney. Porém, Viana aposta que o governador José Serra - desafeto de Sarney - possa reverter votos em seu benefício. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.