PT adia escolha de líder da bancada na Câmara Por causa da votação sobre as comissões que serão presididas pelo PT na Câmara, a escolha do novo líder do partido na Casa deverá ficar para a noite desta quarta-feira. O presidente do PT, deputado Ricardo Berzoini (SP), disse que o partido ainda tenta um acordo para que não haja votação nem disputa entre os três candidatos - Maurício Rands (PE), Fernando Ferro (PE) e Luiz Sérgio (RJ). Segundo Berzoini, a escolha do líder poderá ficar para quinta, se não houver um acordo nesta noite. O deputado Maurício Rands reafirmou que há um esforço para se chegar a um acordo que evite a disputa no voto. O atual líder do partido é Henrique Fontana.