PT adia Congresso Nacional do partido para agosto O PT decidiu alterou a data do 3° Congresso Nacional do partido para os dias 17, 18 e 19 de agosto. A Comissão Executiva do PT se reuniu nesta terça-feira, em Brasília, e prorrogou o Congresso, inicialmente marcado para o início de julho, por dificuldades logísticas. No dia 19 de março, segundo o site do PT, a comissão organizadora do Congresso se reunirá em São Paulo para aprovar o novo calendário.