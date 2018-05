PT acionará Justiça por declaração de Serra sobre Dilma

De acordo com nota assinada pelo presidente nacional do PT, José Eduardo Dutra, a interpelação judicial deverá ser impetrada amanhã e visa esclarecer as declarações do pré-candidato tucano. "O PT reafirma que nunca sua direção nacional nem a coordenação da campanha de Dilma Rousseff determinaram a elaboração de qualquer dossiê", diz o comunicado.

Na avaliação da direção do PT, as especulações relacionadas ao suposto dossiê estão sendo alimentadas pela própria oposição "numa tentativa desesperada de buscar reverter um quadro eleitoral adverso".

A polêmica em torno do suposto dossiê ganhou força ontem com o pré-candidato tucano comentando publicamente o fato, pela primeira vez, desde que a revista Veja relatou que um grupo dentro da campanha petista teria ensaiado a produção de um dossiê para atingi-lo e cujo alvo principal da suposta ação seria a filha do tucano, Verônica.

"A principal responsabilidade por esse novo dossiê é da candidata Dilma Rousseff. Disso eu não tenho dúvida, assim como o principal responsável pelo dossiê dos aloprados foi o Aloizio Mercadante e como a principal responsabilidade por dossiês em 2002 foi do Ricardo Berzoini", disse Serra, ontem, durante visita à Associação Comercial de São Paulo (ACSP).