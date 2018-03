PT absorveu prática de 'uso e abuso' de poder

BRASÍLIA - Militante histórico e fundador do PT, o ministro do Desenvolvimento Agrário, Patrus Ananias, faz críticas ao aparelhamento do comando do partido e cobra reação dos dirigentes petistas contra o “que há de pior na herança lacerdista” para tentar “demolir completamente a imagem e a história do PT”. “Acho que o fundamental, agora, é o PT recuperar a sua dignidade e proporcionar que os nossos filiados, simpatizantes e interlocutores históricos possam recuperar a confiança no seu partido e nas suas lideranças”, afirma em entrevista ao Estado.

Natural de Bocaiuva, no Norte de Minas, Patrus é um dos poucos integrantes do governo Dilma Rousseff ligados ao ex-presidente Lula, de quem foi ministro do Desenvolvimento Social e um dos responsáveis pela criação do Bolsa Família.

O ministro pretende apresentar nos próximos dias às lideranças da legenda um artigo em defesa do fim do Processo de Eleição Direta (PED), a adoção de um orçamento participativo no partido e a proibição do recebimento de doações privadas nas eleições gerais. “O partido levou para dentro essas práticas relacionadas com o uso e abuso do dinheiro nos processos eleitorais internos.”

Como o sr. avalia esse momento atual de crise no governo e na relação com o Congresso?

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Acho que a primeira coisa é fazer uma leitura mais correta e crítica do que representou nesses 35 anos a presença do PT no cenário político, social e cultural do Brasil. Alguns adversários estão tentando reviver no Brasil o que há de pior na herança lacerdista. Estão tentado demolir, desconstituir completamente a imagem e a história do PT.

A Operação Lava Jato contribui para isso? Pensando neste momento que estamos vivemos, e falo como advogado e professor de direito (da PUC-Minas), eu tenho sérias preocupações com a maneira como está sendo conduzida esse processo da Lava Jato. Delação premiada é uma questão muito delicada no mundo inteiro. Muitos países não a adotam e, nos que adotam, a primeira condição é para que elas sejam rigorosamente preservadas para apurar a verdade, porque quem está falando é um bandido que está tentando defender a pele dele. O que está acontecendo no Brasil é que a delação está tendo vazamentos seletivos e a partir do momento que aparece um nome citado pelo delator ele está condenado. Temos uma inversão jurídica assustadora. A delação premiada está sendo instância de julgamento das pessoas. Isso é muito grave do ponto de vista do Estado democrático de direito e do devido processo legal. Isso afeta a imagem do PT? O comportamento de pessoas (corruptas) não é o do PT, que é uma instituição com milhares de pessoas do bem que nunca negociaram um centavo pelo seu voto, o seu trabalho de militância. O PT está vivendo hoje sim a maior crise da sua história por conta da prática do uso de recursos privados nas campanhas eleitorais. Eu tenho uma proposta para isso. Proposta para o PT sair da crise? Eu acho que o PT de tem de assumir que foi um erro (aceitar doações de empresas), tem de deixar claro que não vai mais receber nenhum recurso privado de empresas, independente da reforma partidária e política. É importante que o partido ponha em prática o que defende. Se na nossa proposta de reforma estamos sugerindo o fim do financiamento privado, enquanto não vem a reforma que nós defendemos, vamos começar a praticá-lo. O presidente do PT, Rui Falcão, propôs isso... Pois é. Eu acho fundamental isso como norma partidária, tanto para o partido como para os candidatos. A questão financeira das campanhas no Brasil atingiu o paroxismo. O pretende apresentar outras sugestões ao partido? O PT teve uma experiência negativa com o tal do PED, com a eleição direta para presidente. Acho muito ruim, porque o partido levou para dentro essas práticas relacionadas com uso e abuso do dinheiro, do poder econômico, nos processos eleitorais internos. Com o PED houve práticas lesivas, inclusive com filiação em massa, disputa de eleitores, pessoas que vão votar sem ter nenhuma consciência com o que estão fazendo. Cada vez mais me convenço que a democracia participativa é o melhor caminho. Tenho minhas ressalvas com a democracia direta, cada um no seu computador votando sozinho. A democracia pressupõe o encontro, o debate de ideias para você criar consensos. O PT fazia isso. Com o PED, acabaram os encontros partidários, que deveriam voltar. O senhor então é a favor do fim do PED? Sou. E sou a favor também do orçamento participativo (na legenda). Vamos ter, a partir de agora, pouquinho dinheiro (com proibição de doações privadas), mas que esse pouquinho seja aberto, discutido, conciliado onde deve ser aplicado. Não pode ser um tiro no pé se o dinheiro que financia o PT for para adversários? Paciência, que fique lá. É muito complicado esse dinheiro. As grandes empresas, empreiteiras, que prestam serviço (ao Estado), financiam campanhas em todos os níveis. Depois, qual a autoridade que o gestor público tem para exigir delas serviços efetivos, transparência, qualidade, eficácia, cumprimento de prazos e contratos etc.? Eu prefiro ver o PT perder um pouco, mas recuperar (a imagem) para retomar o papel civilizatório que o partido cumpriu ao longo de 35 anos. Como o senhor vê a rejeição ao PT e a identificação do partido com corrupção? Há uma campanha duríssima contra o PT. Uma parte dos meios de comunicação, da mídia, não tem poupado o PT dessa campanha duríssima. É uma campanha injusta porque é unilateral, é sectária, é antipetista. Na minha leitura, não está prevalecendo o compromisso com a ética de comunicação. A ética é uma questão da verdade. A pancadaria está grande e não tem nenhum compromisso ético. Alguns querem ver mesmo o fim do PT. Mas não existe um desgaste do partido no poder? É claro que há um desgaste, porque o PT nasceu com um compromisso ético muito rigoroso. O fato de pessoas do partido terem adotado práticas em campanhas eleitorais de (arrecadar) recursos de empresas nos atingiu muito. Atingiu inclusive a nossa militância e os nossos simpatizantes. É por isso que estou defendendo medidas muito rigorosas para nós retomarmos o diálogo e o respeito com essas pessoas e setores. A crise atual do PT é maior do que a do mensalão? Ainda não temos os desdobramentos exatos da Lava Jato, que tem procedimentos policiais e judiciais questionáveis. O fato que está claro é que o PT utilizou de financiamento privado de recursos de grandes empresas nas campanhas. É essa questão que está em discussão hoje no Brasil, a questão desse montante de recursos para todos os partidos, os custos das campanhas, o preço das agências de publicidade. Esse debate é muito importante e o PT, por uma série de razões, está pagando um preço muito maior que os outros.