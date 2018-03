PT abre inscrições para candidaturas em Minas Gerais

O diretório regional aprovou por consenso a criação de uma comissão política para buscar construir um acordo entre o ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Patrus Ananias, e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, ambos pré-candidatos petistas. O objetivo é tentar resolver as rusgas internas e apresentar um candidato único, com apoio de toda a legenda, na costura com o PMDB e o PRB do vice-presidente José Alencar.

Pimentel e Patrus travam uma disputa interna desde a eleição para a Prefeitura de Belo Horizonte, em 2008, quando o ministro rejeitou a aliança do ex-prefeito com o governador Aécio Neves (PSDB). Desde então, os aliados dos dois pré-candidatos empreenderam uma briga fratricida. A constatação é que se o PT-MG não estiver minimamente unido, Costa - líder nas pesquisas de intenção de voto - consolidará sua candidatura. O ministro peemedebista conta a seu favor a prioridade dada à aliança nacional dos dois partidos em torno da candidatura à Presidência da ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff.

Embora o Diretório Nacional tenha aprovado uma resolução recomendando às seções estaduais que evitem prévias para a escolha de candidatos aos governos e ao Senado, O PT-MG estabeleceu os dias 2 e 16 de maio para a realização das primárias, caso o "diálogo não avance".

Como a tese do palanque duplo encontra forte resistência, tendo sido bombardeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, petistas e peemedebistas já concordam com uma candidatura unificada e acertaram que o candidato será definido com base em pesquisas quantitativas e qualitativas.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No documento aprovado ontem, o diretório mineiro fala em determinação de ter um candidato próprio filiado ao partido, em "oposição ao projeto neoliberal expresso pela candidatura do vice-governador Antônio Anastasia (PSDB)".

De acordo com a resolução, as eventuais candidaturas de Patrus e Pimentel possuem mais capacidade de crescer "ao longo da campanha eleitoral".