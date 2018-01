PT: 100 dias de Alckmin foi marcado por cortes A bancada do PT na Assembleia Legislativa de São Paulo divulgou hoje balanço dos 100 primeiros dias do governador Geraldo Alckmin (PSDB) no comando do Palácio dos Bandeirantes, que serão completados domingo, 10. Na avaliação dos petistas, o período foi marcado pelo congelamento de recursos previstos no Orçamento de 2011, com destaque para os investimentos, e pela "centralização" em medidas, como a criação de secretariais pelo Poder Executivo.