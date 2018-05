PT do Senado quer vetar relator 'parcial' do impeachment de Dilma

BRASÍLIA - Senadores petistas anunciaram na tarde desta segunda-feira, 18, que vão rejeitar uma escolha de um relator parcial do pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff (PT). Após reunião da bancada que contou com a presença de aliados do PDT e do PC do B, parlamentares disseram que não aceitariam uma eventual indicação da senadora Ana Amélia (PP-RS) para ocupar o cargo de condutor dos trabalhos e, se for necessário, poderá até apresentar um nome para concorrer na eleição de escolha ao posto.

"Se for o caso, vai para o voto", disse o líder do governo no Senado, Humberto Costa (PT-PE). A ideia de indicar Ana Amélia tem sido articulada nos bastidores pelo presidente em exercício do PMDB, senador Romero Jucá (RR), aliado do vice-presidente Michel Temer (PMDB). "Jucá quer mandar em tudo", criticou Costa.

O senador Lindbergh Farias (PT-RJ) disse que o partido não topará a indicação de Ana Amélia, uma vez que o PP, partido ao qual ela é filiada, já se posicionou publicamente a favor do impeachment. "Não vamos aceitar a Ana Amélia como relatora", avisou.

Para o líder do governo, é possível reverter no Senado a decisão da Câmara que, neste domingo, 17, aprovou a admissão do pedido de impeachment contra Dilma. Caberá aos senadores decidir, em breve, se instaura o processo em desfavor da presidente, o que levaria automaticamente ela ser afastada por 180 dias do cargo - Temer assumiria se isso ocorrer.

Até a semana passada, os cálculos da bancada do PT era de, dos 81 senadores, que havia 41 votos a favor do impeachment no Senado, 27 contra e 12 indecisos - a contabilidade petista exclui o voto do presidente da Casa, Renan Calheiros (PMDB-AL). Um novo mapa de votos favoráveis, contrários e indecisos começará a ser preparado pelos aliados do governo a partir desta segunda-feira de forma a facilitar a articulação do governo.

O primeiro vice-presidente do Senado, Jorge Viana (PT-AC), disse que há margem para obter um resultado favorável para Dilma. Ele disse que na Casa haverá uma roteiro de discussão do pedido diferente do que ocorreu na Câmara, presidida por Eduardo Cunha (PMDB-RJ). Segundo ele, que se encontrou na noite deste domingo com Renan, no Senado há rito e a discussão será feita sem os "atropelos" que ocorreu na discussão e votação feita pelos deputados.

"Ficou muito evidente que nós vimos uma ação que somou o descontentamento da opinião pública com o governo, que é real, com uma sede de vingança e uma intolerância também de uma parcela da oposição que levou àquela posição que talvez tenha surpreendido os proponentes do impeachment, que apostavam numa vitória acachapante e teve uma vitória de 25 votos", disse Jorge Viana.