PSTU lança Zé Maria como pré-candidato à Presidência

O PSTU anunciou nesta segunda-feira, 16, o metalúrgico José Maria de Almeida como seu pré-candidato à Presidência da República em 2014. Zé Maria deve encabeçar a chapa do PSTU pela quarta vez, já que foi candidato em 1998, 2002 e 2010.

Em comunicado, o partido convidou ainda o PSOL e PCB para formarem uma aliança de esquerda para concorrer às eleições. Na nota, o PSTU afirma que sua candidatura é oposição à esquerda ao governo do PT. Segundo o partido, as três candidaturas postas no momento - Dilma Rousseff, Aécio Neves e Eduardo Campos - representam o mesmo modelo econômico.

"A candidatura da Frente de Esquerda precisa defender o fim dos privilégios às grandes empresas, o fim dos subsídios e isenções fiscais, e que os recursos públicos sejam utilizados para assegurar a toda a população saúde, educação, moradia, transporte, lazer, públicos, gratuitos e de qualidade", diz a nota.