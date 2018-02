PSTU lamenta morte de Campos e cita diferenças com PSB

Na nota, Zé Maria envia pesar aos familiares de Campos, demais ocupantes da aeronave e se solidariza com os feridos mas não deixa de manifestar seu desacordo com as políticas do PSB. "Como é sabido, o PSTU não tinha identidade política nem de classe com o ex-governador. Não apoiamos seu governo em Pernambuco nem a alternativa que representava nas eleições deste ano. Na verdade, na disputa política entre trabalhadores e patrões na nossa sociedade, nos encontrávamos em campos opostos.", diz em nota.