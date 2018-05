PSOL vai realizar convenção eleitoral em Alagoas

Caso seja eleita, Heloísa deixa a sua vaga na Câmara Municipal de Maceió para o primeiro suplente do partido, o fiscal de renda Orival José de França, que obteve 401 votos nas eleições de 2008, o que equivale a 0,10% dos votos válidos para vereador da capital alagoana.

Na convenção do PSOL será homologada também a candidatura do engenheiro agrônomo Mário Agra como candidato ao governo do Estado. O partido também deve apresentar Mauricio Dias como candidato a vice-governador, além de 15 militantes que disputarão vagas para deputado federal e outros 32 para concorrer ao legislativo estadual.

A convenção deve reunir os membros dos diretórios regional e municipal do PSOL, além de militantes e filiados do partido.