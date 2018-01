PSOL vai apresentar carta aberta a ministros do STF pedindo afastamento de Cunha

BRASÍLIA - Deputados do PSOL prometem apresentar nesta terça-feira carta aberta a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), pedindo o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha (PMDB-RJ). O peemedebista foi um dos principais alvos de nova fase da Operação Lava Jato, que fez hoje buscas e apreensões na residência oficial dele em Brasília, no escritório político no Rio de Janeiro e na Diretoria-Geral da Câmara.

"A permanência de Eduardo Cunha na presidência da Câmara dos Deputados é uma ofensa à Nação! Em Carta Aberta aos ministros do Supremo Tribunal Federal, os deputados do PSOL e de diversos partidos manifestarão, ainda hoje, esta opinião - expressão de um clamor público que chegou ao seu ápice", afirma o líder do PSOL na Câmara, deputado Chico Alencar (RJ), em nota enviada à imprensa.

Deputados do PSOL e da Rede já tinham protocolado pedidos de afastamento de Eduardo Cunha na Procuradoria-Geral da República (PGR). Os parlamentares argumentam que o presidente da Câmara tem usado o cargo para atrapalhar as investigações e manobrar a favor dele no julgamento da representação no Conselho de Ética da Casa, por quebra de decoro parlamentar.