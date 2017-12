PSOL se reúne para discutir nova representação contra Renan A presidente nacional do PSOL, Heloisa Helena, reúne-se, em Brasília, nesta terça-feira, 10, a partir das 17 horas, com o senador José Nery e outros membros da sigla para discutir uma nova representação contra o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), segundo informou a assessoria de Nery ao estadao.com.br. O documento incluiria a mais recente denúncia contra Renan , de suposto favorecimento à cervejaria Schincariol na compra de uma fábrica de refrigerantes da família Calheiros, que ficou de fora do processo porque a representação contra Renan já está em andamento. O PSOL é responsável pelo pedido de abertura do processo contra o presidente do Senado, por quebra de decoro parlamentar, que está em andamento no Conselho de Ética. Nesta terça, o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), apresentou, ao Conselho de Ética, quatro representações sobre o processo contra ele, por quebra de decoro parlamentar. Por meio de seu advogado, Eduardo Ferrão, ele questiona decisão do presidente do colegiado, Leomar Quintanilha (PMDB-TO), de anular o relatório de Epitácio Cafeteira (PTB-MA), primeiro relator do processo, que pedia o arquivamento do caso. Renan questiona ainda a abrangência das investigações, pede anulação da primeira perícia da Polícia Federal em seus documentos, alegando que ela foi realizada sem o aval da Mesa Diretora, e pede informações sobre perícia da própria Polícia Federal. Na última segunda-feira, o relatório que pedia o arquivamento do caso, elaborado pelo então relator Epitácio Cafeteira (PTB), foi anulado pelos novos relatores, Renato Casagrande (PSB), Marisa Serrano (PSDB) e Almeida Lima (PMDB). O trio justificou que todas as irregularidades do processo foram sanadas. OAB Estava previsto para esta terça também uma reunião de Heloísa com presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Cezar Britto, para discutir o caso Renan, mas devido ao caos aéreo, a ex-senador não conseguiu embarcar para Brasília, onde fica a sede da entidade, e a reunião foi adiada para semana que vem.