PSOL representa contra Bolsonaro por agressão A bancada do PSOL na Camara dos Deputados protocolou na tarde desta terça-feira, 24, uma representação contra o deputado do PP Jair Bolsonaro (RJ) no Conselho de Ética. Bolsonaro é acusado de quebra de decoro parlamentar por ter agredido membros das Comissões da Verdade da Camara e do Senado e ter provocado um tumulto na antiga sede do DOI-Codi no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 23.