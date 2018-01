PSOL questiona compra de casa da filha de Yeda A cúpula do PSOL no Rio Grande do Sul lançou suspeitas sobre a compra de uma casa pela psicóloga Tarsila Crusius, filha da governadora Yeda Crusius (PSDB). Em entrevista hoje, o presidente da sigla no Estado, Roberto Robaina, a deputada federal Luciana Genro e o vereador de Porto Alegre Pedro Ruas, consideraram a aquisição incompatível com a função não remunerada de presidente do Comitê de Ação Solidária que Tarsila exerce no governo de sua mãe.